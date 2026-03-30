Animalistas e IMM se reunieron por jineteadas: activistas destacan controles en la capital pero buscan que no se hagan más

Hubo una reunión entre las autoridades de la Intendencia de Montevideo (IMM) y miembros de Plataforma Animalista, en búsqueda de mejorar el bienestar animal en la Semana Criolla, que inauguró su 99 edición.

"Hoy nuevamente volvemos a cumplir. Porque pensamos y se ha dicho en la recorrida de hoy, varias personas, que la Intendencia de Montevideo es un modelo de bienestar animal a seguir", dijo el director de esa área en la comuna, José Giordano.

"Nosotros hace muchos años venimos trabajando junto a la Intendencia de Montevideo para que todo lo que tenga que ver con los animales cumpla las normativas y en relación a las jineteadas el Prado siempre fue un ejemplo, ya que en el interior del país no hay ningún control. Sabemos que está por salir un reglamento, pero hasta el día de hoy cualquier jineteada de cada fin de semana no hay veterinarios, no hay controles, no se sabe si un animal muere o no", cuestionó Karina Kokar, de Plataforma Animalista.

Los animalistas insisten con que se suspendan las jineteadas. Es "el objetivo final", remarcó y añadió: "Es un abuso hacia un animal". Este lunes quedó inaugurada la edición 99 de la Semana de la Criolla en la Rural del Prado. El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se refirió al "acercamiento hacia Montevideo desde todos los rincones del país" y destacó las actividades gauchescas, así como el espacio para la gastronomía, para la cultura y actividades productivas. BERGARA CRIOLLA