"La limpieza es donde más se nota": Adeom denuncia afectación por los recortes en la Intendencia de Montevideo

La secretaria general del sindicato de funcionarios municipales ( Adeom ) Silvia Tejera, aseguró que “la limpieza es donde más se nota” el recorte de presupuesto en la Intendencia de Montevideo anunciado en setiembre por el intendente Mario Bergara.

Tejera aseguró que se ven “contenedores desbordados” por el recorte de horas extras y el llamado sexto día, un régimen de trabajo especial que suma una jornada a la semana laboral.

La dirigente sindical señaló que esta afectación no obedece a medidas adoptadas por Adeom, “son consecuencias del recorte”.

Consultada por las reuniones de negociación con la administración de Bergara, Tejera respondió: “En la última reunión sentimos que nos tomaron el pelo y dijimos que no íbamos a concurrir más”.

Tejera aseguró al programa Arriba Gente de Canal 10 que en algunos servicios de la Intendencia el recorte fue de todos los sextos días del mes así como de las horas extras, lo que afecta de forma “muy significativa” el ingreso de los funcionarios. “Hay compañeros que no van a llegar a fin de mes”, aseguró.