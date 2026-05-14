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CENTRO DE MONTEVIDEO

IMM coordina acciones para retirar los más de 20 gatos abandonados en un apartamento en calle Andes

"El asunto es de urgencia sanitaria", dijo una propietaria del edificio. Desde Defensoría del Vecino fueron críticos con el accionar del INBA.

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La Intendencia de Montevideo está coordinando para el sábado retirar los más de 20 gatos que están en el apartamento de Andes y Paysandú, en estado de abandono. Trabajarán junto con rescatistas y los animales serán llevados a protectoras. Aguardan la firma del permiso para ingresar, pero la llave ya apareció, señalan fuentes oficiales.

De acuerdo a comunicación de vecinos del edificio con el Instituto Nacional de Bienestar Animal localizaron a la dueña actual del apartamento, que fue desalojada por la deuda con los gastos comunes. El bien fue rematado pero aún no se escrituró, según versión de los vecinos, quienes también señalaron que los gatos están siendo retirados.

"El asunto es de urgencia sanitaria", dijo una vecina en diálogo con Subrayado. "Olor nauseabundo en el palier, en los ductos. Las personas que viven bien abajo no pueden abrir el ducto porque se les meten gatos o por el olor a excremento que hay", agregó sobre cómo atraviesan la situación dentro del edificio.

Foto: Google Maps 
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Hay una veintena de gatos abandonados en apartamento del Centro: IMM, INBA y Defensoría del Vecino trabajan en el tema

"Tampoco es nada contra los animales, pero no pueden estar en esas condiciones ni las personas que vivimos en el edificio tampoco se puede. Se denunció al INBA hace un año. El 5 de mayo. Y son cedulones que llegan al apartamento o cedulones que caen en saco vacío, y no hacen nada. Lo único que un día fue el INBA y les dio comida, porque decían que por el pozo de aire no se los podía sacar, porque podían quedar gatos muertos adentro", contó y remarcó: "Es una urgencia".

Daniel Arbulo, de Defensoría del Vecino, señaló que acompañan el caso y cuestionó las respuestas que se les da a los ciudadanos ante estas situaciones. "Nos hemos interiorizado con las distintas instituciones cuáles son los pasos que van a seguir. Sentimos que hay una nebulosa y además una demora en términos de respuesta del gobierno nacional, sobre un reclamo que los vecinos ingresaron el año pasado. Un reclamo que a medida que van pasando los días se incrementa", dijo.

"Son animales que generan problemas de salubridad, que además están en una situación compleja de su salud, pero que además se van a reproducir y naturalmente cada día, cada semana que pasa, puede agravarse mucho más", añadió.

"Somos un poco críticos con los tiempos que se ha tomado el INBA en particular en asumir esta situación. Nosotros entendemos que la propiedad privada es un bien a proteger, pero sin lugar a dudas el derecho colectivo a la salud es un bien mayor", indicó. "Los propios vecinos y vecinas han tenido la empatía con los animales para poder alimentarlos, pero además, viene limpiando en el entorno del apartamento, donde además salen algunos animales, no es que están completamente encerrados. Ahí podría haberse realizado alguna gestión", explicó Arbulo sobre su mirada del tema.

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