Vecinos denuncian por la situación generada en un edificio de Andes y Paysandú respecto a una veintena de gatos abandonados en una de las unidades, que está vacía.
Hay una veintena de gatos abandonados en apartamento del Centro: IMM, INBA y Defensoría del Vecino trabajan en el tema
Desde la Intendencia de Montevideo informaron que recibieron solicitud para castrar los gatos pero que para ingresar al apartamento requieren que la Justicia lo determine.
Desde la Intendencia de Montevideo informaron que el viernes hubo una solicitud para castrar a los gatos, indicaron que para esto se requiere que la Justicia determine las actuaciones y que se iniciaron "contactos y coordinaciones" con el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) para "avanzar en las acciones que correspondan".
"La intendencia no puede actuar ni ingresar a una propiedad privada hasta tanto las autoridades competentes y la Justicia determinen las actuaciones correspondientes", señala el comunicado de la comuna.
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Por su parte, en el INBA señalaron a Subrayado que están "trabajando en el tema", en conjunto con la Intendencia y la Policía.
También la Defensoría del Vecino está al tanto del tema, en contacto con una de las propietarias de uno de los apartamentos en el edificio, para abordar el tema.
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