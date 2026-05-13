Hay una veintena de gatos abandonados en apartamento del Centro: IMM, INBA y Defensoría del Vecino trabajan en el tema

Vecinos denuncian por la situación generada en un edificio de Andes y Paysandú respecto a una veintena de gatos abandonados en una de las unidades, que está vacía.

Desde la Intendencia de Montevideo informaron que el viernes hubo una solicitud para castrar a los gatos, indicaron que para esto se requiere que la Justicia determine las actuaciones y que se iniciaron "contactos y coordinaciones" con el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) para "avanzar en las acciones que correspondan".

"La intendencia no puede actuar ni ingresar a una propiedad privada hasta tanto las autoridades competentes y la Justicia determinen las actuaciones correspondientes", señala el comunicado de la comuna.

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Por su parte, en el INBA señalaron a Subrayado que están "trabajando en el tema", en conjunto con la Intendencia y la Policía.

También la Defensoría del Vecino está al tanto del tema, en contacto con una de las propietarias de uno de los apartamentos en el edificio, para abordar el tema.