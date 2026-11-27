Un hombre de 30 años y una joven de 21 fueron detenidos tras una persecución en ruta 9, en Rocha.

El Ministerio del Interior informó que las dos personas circulaban en una camioneta Saveiro, y que ignoraron un puesto de control establecido en el kilómetro 298, en los accesos a Punta del Diablo, en la tarde de este jueves.

La marcha de la camioneta era a alta velocidad, no se detuvo y se inició un seguimiento. "La camioneta prosiguió su camino con adelantamientos no permitidos y exceso de velocidad, pasando otro puesto de control en Castillos, hasta que fue interceptada por personal del Grupo de Reserva Táctica y Pado, en el km 219", indica el comunicado del Ministerio.

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Los dos ocupantes, el hombre de 30 y la joven de 21, fueron detenidos. Al hombre se le realizó una prueba de alcohol, que dio cero, y se negó a una de consumo de THC. La licencia de conducir le fue incautada.

Fiscalía dispuso el cese de detención y emplazarlos sin fecha.