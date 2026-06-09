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Ignacio Alonso habló de "incertidumbre" por jugadores lesionados: "Van a llegar un poquito más adelante de lo que deseamos"

Pocas horas antes de viajar al Mundial, el presidente de la AUF Ignacio Alonso fue consultado por los futbolistas lesionados Ronald Araujo y Giorgian de Arrascaeta.

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El presidente de la AUF Ignacio Alonso fue consultado este martes al mediodía por los futbolistas de la Selección Uruguaya lesionados, Ronald Araujo y Giorgian de Arrascaeta.

Pocas horas antes de viajar al Mundial, Alonzo habló de “incertidumbre” por saber si llegarán a los primeros partidos de la fase de grupos.

“Hoy tenemos alguna situación de incertidumbre por algunos jugadores que van a llegar un poquito más adelante de lo que todos deseamos, pero que tienen un compromiso bárbaro y que están en pleno proceso de recuperación”, dijo en rueda de prensa.

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De Arrascaeta se recupera de la fractura de clavícula que sufrió jugando en el Flamengo, a lo que sumó una lesión muscular.

Esto generó molestias en su club, que acusó a la Selección Uruguaya de no respetar los tiempos y ejercicios específicos para la recuperación de su jugador estrella.

En tanto, Ronald Araujo volvió este martes de mañana de un viaje relámpago a Madrid para someterse a un tratamiento exprés por un desgarro.

En rueda de prensa, al llegar al aeropuerto, dijo que lo más probable es que no esté a la orden para el debut de Uruguay ante Arabia Saudita el lunes 15, y que intentará estar pronto para el segundo encuentro con Cabo Verde.

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