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Japón y Corea del Sur serán los rivales de Uruguay en amistosos de setiembre, en el debut de Forlán como DT de la celeste

El exdelantero, de 47 años, fue presentado hace una semana como director técnico interino de Uruguay.

Forlán. Foto: AFP

Forlán. Foto: AFP

AFP

Diego Forlán debutará como entrenador interino de la selección de Uruguay en septiembre en amistosos en Asia ante Japón y Corea del Sur, informó este martes la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

En una minigira que da inicio a la reconstrucción de la Celeste tras el fracaso en el Mundial de 2026, Uruguay enfrentará a la selección nipona el 24 de septiembre en Rifu, a unos 350 kilómetros de Tokio.

Cuatro días después se medirá con Corea del Sur en Seúl, indicó la AUF en la cuenta oficial del combinado charrúa en X.

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El exdelantero, de 47 años, fue presentado hace una semana como director técnico interino de Uruguay.

Forlán dirigirá los amistosos que el equipo juegue entre septiembre y marzo. A la vez guiará a la Sub-20 de cara al Sudamericano que se disputará en enero, clasificatorio para el Mundial 2027 de la categoría.

Líder de la generación que devolvió a Uruguay a los primeros planos del fútbol con la obtención del cuarto puesto en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, Forlán consideró un "privilegio" comandar a un combinado que escribió en Norteamérica 2026 una página para el olvido.

De la mano del excéntrico Marcelo Bielsa, la Celeste fue eliminada en la primera fase, en la que empató con Arabia Saudita y Cabo Verde antes de caer con España, a la postre campeón del torneo.

Tras la contratación del exjugador, Balón de Oro en Sudáfrica 2010, la expectativa está centrada en si Forlán incluirá a Luis Suárez, de 39 años, en el plantel que protagonizará la gira asiática.

Previo al pasado Mundial, el experimentado compañero de Lionel Messi en Inter Miami dijo estar dispuesto a salir de su retiro internacional si su selección lo necesitaba.

Al asumir el cargo, Forlán dejó la puerta abierta a su excompañero y goleador histórico de la Celeste (69 tantos).

"Obviamente tener un jugador como Luis, con la experiencia, tiene gol, lo sigue demostrando todos los fines de semana que juega ¿por qué no?", señaló el DT.

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