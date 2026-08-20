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ROCHA

Mujer fue atacada por tres perros en La Paloma: afirma que han agredido a otras personas y que "nadie hace nada"

"Si yo no hubiese estado ahí, en ese momento, no había nadie, lo único que se escuchaban eran los gritos de ella, se la comían viva los perros", contó su pareja.

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Tres perros atacaron a una mujer en Parque Balneario de La Paloma. Fue la pareja de ella quien vio lo que ocurría y retiró a los animales.

La víctima resultó con heridas contundentes en todas sus extremidades.

La mujer, Alexandra Pereira, contó a Subrayado que el hecho ocurrió en la noche de este miércoles. "Vi que un perro se me acercó y me gruñía. Como toda persona atiné a echarlo, 'fuera, cucha', y eso lo hizo acercarse a mí, todo lo contrario. Y ahí andaba con el otro atrás, que vio que este se me estaba acercando, y se lanzó sobre mí. Me agarró el brazo, el otro la pierna, me tiraron al piso, y me cinchaban de todos lados", relató.

Foto: Subrayado.
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Su pareja llegó, vio lo que ocurría, y reaccionó. "Me dieron alrededor de 30 puntos", dijo.

"Si yo no hubiese estado ahí, en ese momento, no había nadie, lo único que se escuchaban eran los gritos de ella, se la comían viva los perros", contó su pareja, Daniel Rodríguez.

También afirmó que estos perros han atacado a otras personas en la misma zona. "Son perros bravos y todo el mundo sabe, la policía sabe, y lo peor es que nadie hace nada. Bienestar Animal está sabiendo, no hace nada, la Policía dice que no puede hacer nada. Y en parte es culpa del dueño también. Andan con él para arriba y para abajo", dijo.

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