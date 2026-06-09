Volvió Ronald Araujo y habló de su lesión: "No hay prisa, si no llego al primero voy a intentar estar en el siguiente"

Ronald Araujo volvió este martes de mañana a Montevideo tras su viaje a Madrid para recibir un tratamiento exprés de su lesión muscular que lo apartó de los entrenamientos de la Selección Uruguaya el fin de semana.

En rueda de prensa, en el aeropuerto, el defensa del Barcelona dijo que decidió viajar por 24 horas para ese tratamiento urgente “porque solo existe en Madrid”.

“Ahí tengo mi gente de confianza, fui con el consentimiento de la Selección”, dijo Araujo, en declaraciones que tomó radio Carve Deportiva.

“Hicimos los estudios, hablamos con mi gente que me cuida allá Madrid y tomamos la decisión. Es una pequeña lesión en el gemelo, por eso me fui a hacer el tratamiento, porque solo existe en Madrid”, insistió.

Consultado por los periodistas acerca de si podrá estar para el debut de Uruguay el lunes 15, Araujo respondió: “No puedo confirmarte eso pero espero que si”.

“No hay prisa, si no llego al primero voy a intentar estar en el siguiente”, agregó.

También contó que el pequeño desgarro ocurrió durante un entrenamiento con la Selección en el Complejo Celeste, y negó cualquier molestia del Barcelona por esto.

Acerca de cuándo cree que podrá estar a la orden de Bielsa para jugar sin problemas, respondió: “No te puedo asegurar porque esto no es matemáticas, lo que sí prometo es que voy a dar todo de mi, al 100, el 200 por ciento. Voy a darlo todo”.