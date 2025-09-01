Identificaron los restos de Ricardo Altamirano, un uruguayo desaparecido en Argentina en 1976

Ricardo Altamirano Alza, uruguayo desaparecido en Argentina. Ricardo Altamirano Alza, uruguayo desaparecido en Argentina.

Los restos de Ricardo Altamirano Alza fueron identificados en las últimas horas, informó Madres y Familiares, que transmitió "profunda emoción". Altamirano nació el 4 de setiembre de 1934 en Mercedes –Soriano– y en los años 70 en busca de trabajo se fue a vivir a Buenos Aires, lugar donde se produjo su desaparición en 1976.

"Como consecuencia del incansable trabajo de los antropólogos argentinos, en noviembre de 2009 se produce la exhumación de una tumba NN en el Cementerio Santa Mónica, de Merlo, Provincia de Buenos Aires, donde son encontrados restos de dos masculinos, jóvenes, ambos muertos por disparos de arma de fuego. La identificación, en ese momento, no fue posible por insuficiencia de muestras pero, hoy, gracias al trabajo incansable del Equipo Argentino de Antropología Forense, es que podemos decir que los restos de Ricardo Altamirano han sido finalmente identificados", publicó Madres y Familiares.

Y agregó: "Los restos de Ricardo esperan hoy para reencontrarse con su familia, con su hijo que por tantos años lo ha buscado. Ricardo Altamirano Alza, ¡presente!".

Altamirano fue hijo del matrimonio entre Armando Altamirano y Leonor Elvira Alza Castro.