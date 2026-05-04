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Identificaron el cuerpo calcinado hallado en la Fortaleza del Cerro: era un joven de 25 años con 5 disparos

Información a la que accedió Subrayado indica que el cuerpo presentó un disparo en la cabeza, uno en uno de sus hombros y tres en el abdomen.

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La Policía identificó el cuerpo calcinado hallado el pasado sábado 25 de abril en la Fortaleza del Cerro. Se trata de un joven de 25 años que contaba con tres antecedentes penales, dos por rapiña y uno por hurto.

El cuerpo presentó 5 disparos: uno en la cabeza, uno en uno de sus hombros y 3 en el abdomen.

A muy pocos metros de la escena, efectivos policiales encontraron un encendedor con el que presumen que los autores del crimen utilizaron para prender fuego al hombre.

Captura de pantalla del video al que accedió Subrayado.
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La víctima fue asesinada en otro lugar y trasladada luego a la zona de la Fortaleza del Cerro.

Personal del Departamento de Homicidios trabajan para esclarecer las causas del hecho.

El caso

El cuerpo calcinado fue encontrado este sábado cerca de la Fortaleza del Cerro en Montevideo.

De acuerdo a la información policial a la que accedió Subrayado, una vecina que pasaba por el lugar encontró el cuerpo y dio cuenta del hallazgo a través de una llamada al Servicio de Emergencias de la Policía.

El cuerpo tenía tablas arriba y se presume que le prendieron fuego en horas de la madrugada.

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