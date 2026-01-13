RECIBÍ EL NEWSLETTER
16 DETENIDOS EN 22 allanamientos

Identifican grupo criminal brasileño que usaba "intimidación y violencia" para expandirse en Artigas; hay 16 detenidos

La Policía realizó 22 allanamientos simultáneos en barrios de Artigas con el objetivo de desarticular al grupo Os Manos.

policia-allanamientos-artigas-os-manos
operacion-pollux

La Policía de Artigas realizó 22 allanamientos simultáneos en los que detuvo a 16 personas, en una investigación por tráfico de drogas y con el objetivo de “desarticular una organización criminal de origen brasileño ”.

El operativo, denominado Pollux, comenzó en diciembre, e identificó que el grupo criminal Os Manos operaba en Artigas, intentando expandir la venta de drogas hacia los barrios Progreso, Cerro Ejido, Ayuí y Rampla.

“De acuerdo a las actuaciones, el grupo utilizaba la intimidación y la violencia como principal método de control territorial, además de reclutar a personas menores de edad para la comercialización de drogas”, indica el comunicado del Ministerio del Interior.

balaceras en marconi: comerciante se muda tras disparos que alcanzaron su almacen y policia patrulla la zona
Seguí leyendo

Balaceras en Marconi: comerciante se muda tras disparos que alcanzaron su almacén y Policía patrulla la zona

La investigación determinó puntos de acopio de drogas, armas y otros elementos vinculados a la actividad. Los allanamientos permitieron la incautación de16 celulares, sustancias estupefacientes como cocaína, marihuana y pasta base, más de 50.000 pesos uruguayos y reales, balanzas de precisión, una camioneta, una moto y 50 cartuchos.

La Policía de Artigas tuvo apoyo de jefaturas de Salto, Rivera y Tacuarembó.

operacion-pollux
Temas de la nota

Lo más visto

video
VIOLENCIA DOMÉSTICA

Un niño de 6 años fue apuñalado en el abdomen por una mujer que terminó condenada en Tacuarembó
MONTEVIDEO

Mataron a un joven de 19 años e hirieron a otro de gravedad en una balacera en el barrio Cerro
MALDONADO

Investigan la caída de una mujer desde el balcón del piso 12 de un edificio de Punta del Este
LA PAZ, canelones

Iba en auto, lo perseguían en una moto, perdió el dominio e intentó huir a pie pero le dispararon y lo mataron
NUEVAS ATRACCIONES

Parque Rodó: inauguran el miércoles la torre con caída libre de 27 metros; la montaña rusa será a fin de mes o febrero

Te puede interesar

MGAP solicitó corrimientos de vencimientos al BPS y autoriza pastoreo en rutas nacionales por sequía, anunció Fratti video
para ocho departamentos

MGAP solicitó corrimientos de vencimientos al BPS y autoriza pastoreo en rutas nacionales por sequía, anunció Fratti
Balaceras en Marconi: comerciante se muda tras disparos que alcanzaron su almacén y Policía patrulla la zona video
OLA DE VIOLENCIA

Balaceras en Marconi: comerciante se muda tras disparos que alcanzaron su almacén y Policía patrulla la zona
Investigan vínculo con banda criminal en crimen de un joven de 19 años que ocurrió este lunes video
cerro de MONTEVIDEO

Investigan vínculo con banda criminal en crimen de un joven de 19 años que ocurrió este lunes

Dejá tu comentario