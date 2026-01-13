Identifican grupo criminal brasileño que usaba "intimidación y violencia" para expandirse en Artigas; hay 16 detenidos

La Policía de Artigas realizó 22 allanamientos simultáneos en los que detuvo a 16 personas, en una investigación por tráfico de drogas y con el objetivo de “desarticular una organización criminal de origen brasileño ”.

El operativo, denominado Pollux, comenzó en diciembre, e identificó que el grupo criminal Os Manos operaba en Artigas, intentando expandir la venta de drogas hacia los barrios Progreso, Cerro Ejido, Ayuí y Rampla.

“De acuerdo a las actuaciones, el grupo utilizaba la intimidación y la violencia como principal método de control territorial, además de reclutar a personas menores de edad para la comercialización de drogas”, indica el comunicado del Ministerio del Interior.

Seguí leyendo Balaceras en Marconi: comerciante se muda tras disparos que alcanzaron su almacén y Policía patrulla la zona

La investigación determinó puntos de acopio de drogas, armas y otros elementos vinculados a la actividad. Los allanamientos permitieron la incautación de16 celulares, sustancias estupefacientes como cocaína, marihuana y pasta base, más de 50.000 pesos uruguayos y reales, balanzas de precisión, una camioneta, una moto y 50 cartuchos.

La Policía de Artigas tuvo apoyo de jefaturas de Salto, Rivera y Tacuarembó.