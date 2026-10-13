Dos hombres en moto chocaron con un camión y la Policía halló en una mochila que llevaban un ladrillo de pasta base de un kilo.
Iban en moto, chocaron con un camión y les incautaron un kilo de pasta base en ruta 5
El accidente con incautación de droga ocurrió en el kilómetro 33 de la ruta 5, en el departamento de Canelones. Los heridos fueron trasladados en ambulancia con custodia policial.
El accidente de tránsito ocurrió sobre las 18:30 del lunes en el kilómetro 33 de la ruta 5, departamento de Canelones. De acuerdo con la información del caso a la que accedió Subrayado, ambos vehículos circulaban hacia el norte por la ruta; el camión pretendió tomar el retorno y fue impactado por la moto.
Como consecuencia, los dos ocupantes de la moto resultaron heridos; el conductor sufrió posible fractura de muñeca y fue trasladado a una mutualista en Montevideo, con custodia policial.
En la mochila había un kilo de pasta base, en ladrillo, y fajos de billetes, dijeron fuentes del caso a Subrayado.
En el lugar trabajó la Policía local y Caminera, además de que Policía Científica hizo el relevamiento correspondiente y la investigación por la droga quedó en manos de personal de Investigaciones.
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