Iban en moto, chocaron con un camión y les incautaron un kilo de pasta base en ruta 5

Dos hombres en moto chocaron con un camión y la Policía halló en una mochila que llevaban un ladrillo de pasta base de un kilo.

El accidente de tránsito ocurrió sobre las 18:30 del lunes en el kilómetro 33 de la ruta 5, departamento de Canelones. De acuerdo con la información del caso a la que accedió Subrayado, ambos vehículos circulaban hacia el norte por la ruta; el camión pretendió tomar el retorno y fue impactado por la moto.

Como consecuencia, los dos ocupantes de la moto resultaron heridos; el conductor sufrió posible fractura de muñeca y fue trasladado a una mutualista en Montevideo, con custodia policial.

En la mochila había un kilo de pasta base, en ladrillo, y fajos de billetes, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

En el lugar trabajó la Policía local y Caminera, además de que Policía Científica hizo el relevamiento correspondiente y la investigación por la droga quedó en manos de personal de Investigaciones.