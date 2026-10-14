Hubo una requisa en el Hospital Vilardebó e incautaron elementos punzantes; FFSP reclama por falta de psiquiatras

La Federación de Funcionarios de Salud Pública denuncia la falta de psiquiatras, que afecta principalmente al Hospital Vilardebó, donde hay 150 usuarios que no reciben atención hace más de dos meses. Reclaman que se contraten psiquiatras del exterior.

Pablo Silva, del sindicato, dijo a Subrayado que la atención recae en los funcionarios médicos y no médicos, y que este miércoles por la mañana se realizó una requisa donde se encontraron varios elementos punzantes.

"Hay una situación que evidentemente es a nivel nacional, pero que está repercutiendo mucho más en un hospital específico, como lo es el Vilardebó, que es la faltante de psiquiatras. Tenemos prácticamente 150 usuarios que no están siendo valorados por psiquiatras por diferentes motivos, porque algunos renunciaron o porque también cada psiquiatra tiene una determinada cantidad de usuarios que ve y no ve más", explicó el trabajador.

Esto, señalan, recarga al personal no médico y repercute en la salud de los usuarios.

Sobre la requisa, dijo: "Evidentemente en las salas que no hay psiquiatra, el personal no médico, los enfermeros, los tisaneros, todos empiezan a palpar cuando el ambiente empieza a estar complicado. Se solicitó una indicación médica para poder hacer una requisa y se encontraron algunos elementos complicados".

"Desconocer que hoy en día hay un corporativismo de la Sociedad de Psiquiatría donde desconocen lo que son las telellamadas. Al no haber psiquiatras, muchas veces se intenta contratar a un especialista del exterior que por lo menos haga una videollamada. Los psiquiatras no están a favor de eso. Están a favor solo de ver siete, ocho, nueve, diez pacientes. No están a favor de que se traigan especialistas del exterior y eso está repercutiendo. Se está sintiendo lo que es la faltante de psiquiatras, la Sociedad de Psiquiatría no lo reconoce, parece que quieren ser pocos para que haya más trabajo para cobrar más y se están olvidando de las otras dos patas, que son, sobre todo, los usuarios y los trabajadores", afirmó.

Para el sindicato de Funcionarios de Salud Pública se necesita una solución política para esta problemática.