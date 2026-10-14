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APUNTÓ A BUROCRACIA E INACCIÓN

Tras anuncio de inversión millonaria, Nicolás Olivera reclamó definición del gobierno por HIF Global

"Ya hace un año y pico, dos años, que estamos en esta vuelta", afirmó el intendente de Paysandú y apuntó a "la burocracia del gobierno, a "la inacción de algunos actores de gobierno", y a los costos del país.

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El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, afirmó este miércoles que sigue esperando una resolución del gobierno en cuanto a HIF Global, una inversión para la construcción de una planta de hidrógeno verde, proyectada para su departamento.

"Uruguay, siendo un país que está peleando por inversión, debería tener otros reflejos", indicó. Olivera dijo que Orsi se reunió con la empresa y le dio certezas verbales, que además deberían haber sido por escrito.

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Olivera advirtió por el costo de la energía en el litoral y el valor de los fletes, que pesan en la competitividad, lo que hace que las inversiones se radiquen cerca de Montevideo.

"Porque hoy el anuncio no fue para Artigas, Tacuarembó y Paysandú, por la misma razón de que si no se cambia la forma de pensar y de hacer, las cosas no van a aparecer para este lado", indicó. Olivera apuntó a "la burocracia del gobierno, a "la inacción de algunos actores de gobierno", y a los costos del país "es caro instalarse en estas partes, es caro producir en Uruguay y más caro es producir al norte".

Reclamó una decisión del gobierno para mejorar la competitividad y hacer que empresas se puedan instalar en el norte del país. "Nosotros, lo que tenemos que hacer es poner rueditas a Paysandú, Salto, Artigas, Tacuarembó y tratar de llevarlos cerca del Puerto de Montevideo a ver si tenemos alguna chance más", ironizó.

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