Hubo una balacera en un complejo de viviendas para jubilados en Chuy: "Estamos desprotegidos"

"Veo que saca un arma, me escondo atrás de la palmera para observar y tira hacia una casa, pasando la mía. Y le da a una camioneta. Detrás había una muchacha", expresó.

La camioneta tiene tres impactos de bala, afirmó. "Uno picó arriba del capó; si la muchacha estaba parada, la mata", dijo.

La mujer contó que "hace tiempo" los vecinos piden "colaboración" y "ayuda" al Ministerio del Interior. Señaló que la comisaría está a más de dos kilómetros y que no hay cámaras de videovigilancia en el barrio. "Esta parte está desprotegida (...) Elevamos nota al Ministerio del Interior y no nos han dado respuesta. La gente dice 'se tienen que unir', pero son todas personas de edad. No se pueden unir porque a veces no pueden ni caminar", relató.

Y agregó: "Quiero por favor que pongan una subcomisaría o un móvil policial en la entrada, para que la Policía vea quién entra y quién sale, porque hoy ocurrió esto, mañana no se sabe".

El delincuente se encuentra prófugo, y al momento no ha sido identificado por la Policía.