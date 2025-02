Hubo tres baleados en la noche del viernes y madrugada del sábado en Montevideo

En la escena, los policías no hallaron indicios que puedan aportar datos a la investigación.

También esta madrugada.

Tres horas más tarde, a las siete de la mañana, hubo otro herido de arma de fuego. En Puntas del Miguelete. Mendoza y Benito Bergez. La Policía acudió al lugar por información de que dentro de una casa precaria, había un herido.

La víctima es un joven de 23 años, con dos antecedentes penales. El último por hurto especialmente agravado. Estaba en el suelo, dentro de la vivienda, donde lo acompañaba su hermano y otras personas. Tenía una herida en el glúteo derecho.

Al ser trasladado también a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas, los médicos indicaron que tiene una herida de arma de fuego allí, con entrada pero sin salida.

El joven no quiso aportar datos sobre lo ocurrido, y tampoco quiso hacer la denuncia, señala la información oficial.

Nuevo Comienzo.

El tercer herido de arma de fuego es un hombre de 32 años. Sobre las 23:00 horas de este viernes, se encontraba en Camino Sanfuentes, en el barrio Nuevo Comienzo, en la zona de Santa Catalina.

Si bien no quiso hacer la denuncia, dijo que escuchó un disparo y que se sintió herido. Afirmó que no vio de dónde provino la bala, y no brindó ningún detalle.

Tras ser herido, fue por sus propios medios hasta el hospital del Cerro donde lo atendieron. Tiene una herida de arma de fuego en el brazo izquierdo, con fractura. Está fuera de peligro.

La Policía fue a la escena pero tampoco halló indicios.

El herido tiene dos antecedentes penales, el último de ellos por hurto especialmente agravado.