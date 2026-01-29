Activaron operativo por fuga de gas tóxico en un contenedor en el puerto de Montevideo

Fotos: Armada Nacional.

La Armada Nacional realizó en el puerto de Montevideo la apertura de un contenedor en condición crítica que había sido desembarcado de un buque portacontenedores por presentar derrame y fuga de gas tóxico. El contenedor correspondía a mercadería peligrosa.

El Departamento de Mercancías Peligrosas preparó un operativo de seguridad y un plan de trabajo con apoyo de técnicos y químicos del área. El miércoles se realizó la desconsolidación del contenedor en una tarea de alto riesgo, que permitió solucionar la situación y dejar la carga en condiciones para su posterior consolidación y embarque.

image El operativo contó con apoyo del Grupo de Buceo y Salvamento de la Armada para la carga de los tanques de respiración autónoma de los equipos de protección personal. También estuvieron presentes la ANP, Aduanas, operadores privados y la Autoridad Marítima.

