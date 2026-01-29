Activaron operativo por fuga de gas tóxico en un contenedor en el puerto de Montevideo

La Armada Nacional realizó en el puerto de Montevideo la apertura de un contenedor en condición crítica que había sido desembarcado de un buque portacontenedores por presentar derrame y fuga de gas tóxico. El contenedor correspondía a mercadería peligrosa.
El Departamento de Mercancías Peligrosas preparó un operativo de seguridad y un plan de trabajo con apoyo de técnicos y químicos del área. El miércoles se realizó la desconsolidación del contenedor en una tarea de alto riesgo, que permitió solucionar la situación y dejar la carga en condiciones para su posterior consolidación y embarque.
El operativo contó con apoyo del Grupo de Buceo y Salvamento de la Armada para la carga de los tanques de respiración autónoma de los equipos de protección personal. También estuvieron presentes la ANP, Aduanas, operadores privados y la Autoridad Marítima.
