Hubo 9.440 inscripciones menos en jardines de infantes y escuelas públicas, informó Primaria

Este año hay 318.030 niños inscriptos en Primaria y Educación Inicial. En 2023 la matrícula fue de 327.364. En consecuencia, la cantidad de cargos de docentes disminuyó, pero en menor medida.

"Pero la diferencia de cargos no es tanta entre lo que veníamos de 2023 a 2024. Estamos hablando de una diferencia de alrededor de 81, 82 maestros", agregó la directora. "No podemos hacer grupos si no hay alumnos", afirmó.

Sin embargo hay más de mil 28 grupos de entre 30 y 35 alumnos, y nueve grupos con más de 36 estudiantes. Estos se localizan en la Costa de Canelones donde se proveerán 81 cargos docentes en los próximos días.

El total de grupos en el país son 20.880; la cantidad se redujo también con respecto a 2023.

La directora de primaria aseguró que se implementarán alternativas para solucionar esas situaciones como desdoblamiento de grupos y apoyos especiales.

"Tenemos 74.000 horas para acompañamiento" entre tutorías y trayectorias protegidas, dijo.

4.000 mil niños pasaron a segundo año de Primaria sin tener las condiciones de ser promovidos, aseguró la directora de Primaria. Olga de las Heras explicó cómo se trabaja en el marco de la transformación educativa.

"¿Qué vamos a hacer con esos niños? Ahora ya empezamos en marzo a tutorías. Lo primero que vamos a hacer es rescatar que esos niños que pasaron, que están haciendo segundo, no se sientan excluidos porque tengan alguna dificultad en lectura o escritura, que es lo primordial y lo que salta más a la vista", agregó.

Para los alumnos que presentan dificultades se dispone de tutorías y apoyos especiales con modalidades flexibles según la situación.