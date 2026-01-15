RECIBÍ EL NEWSLETTER
SINIESTRALIDAD VIAL

Hubo 470 fallecidos en siniestros de tránsito en 2025, según los datos preliminares de Unasev

La cifra va en ascenso, según expresó el presidente de la Unidad, Marcelo Metediera. En 2024, fallecieron 434 personas, 422 en 2023, 431 en 2022, 434 en 2021 y 391 en 2020.

accidente-caminera-archivoa-accesos-montevideo

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, brindó los datos preliminares de los siniestros de tránsito en 2025, que tuvo 470 personas fallecidas.

Metediera indicó que se convocó la Junta Nacional de Seguridad Vial y destacó las reuniones con los intendentes de Montevideo, Mario Bergara, y de Maldonado, Miguel Abella, con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el Congreso Nacional de Intendentes.

"Tenemos necesidad que se tomen las decisiones políticas para ejecutar las políticas para cambiar esto", afirmó. Metediera apuntó a un aumento sostenido desde 2020 en la cantidad de siniestros, lesionados y fallecidos. En 2024, fallecieron 434 personas, 422 en 2023, 431 en 2022, 434 en 2021 y 391 en 2020.

Metediera recordó que la Unasev se plantea seis líneas estratégicas de trabajo que resumió en mayor educación, fiscalización y actuación de la Justicia.

