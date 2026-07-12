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"Hoy sufrimos, sabíamos que Suiza era un equipo muy físico", dijo el DT argentino Scaloni tras el triunfo

Scaloni remarcó que es "histórico estar en una semifinal nuevamente" y que "da igual que sea Inglaterra o Noruega".

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"Hoy sufrimos" dijo el DT de la selección argentina Lionel Scaloni tras el triunfo en la prórroga por 3-1 ante Suiza que colocó al equipo de Lionel Messi en las semifinales de la Copa del Mundo 2026.

"Sabíamos que (Suiza) era un equipo muy físico, nos pusieron en mucha dificultad (pero) estuvo de nuestro lado la suerte", dijo el DT.

También hubo autocrítica. "Hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor", consideró.

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Scaloni remarcó que es "histórico estar en una semifinal nuevamente" y prefirió enfocarse en la recuperación de sus jugadores más que preocuparse en Inglaterra, su próximo rival.

"Da igual que sea Inglaterra o Noruega, necesitamos recuperar, es lo mas importante", cerró el entrenador.

FUENTE: AFP

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