“Todo por amor” es una novela turca que refleja tensiones políticas y religiosas y que conecta con el trasfondo universal del clásico conflicto de "Romeo y Julieta", donde el amor de dos jóvenes se ve amenazado por los prejuicios familiares.
Hoy llega a Canal 10 "Todo por amor", una novela éxito en audiencia en varios países
Esta noche, Canal 10 estrena una novela que es un éxito internacional y que combina un drama que se ha visto en libros, ópera, ballet y otras obras, sobre un romance que familias enfrentadas quieres impedir.
La joven fue criada por una madre moderna, idealista e independiente que defiende la autonomía de la mujer, la educación y prioriza el desarrollo profesional de su hija.
El joven pertenece a un clan poderoso, una familia conservadora donde las tradiciones y los roles familiares tradicionales se transmiten de generación en generación.
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Doga queda embarazada, Fatih quiere asumir su responsabilidad y vivir el amor, pero el choque familiar se cruzará en ese camino.
La madre de Doga se opone al embarazo porque cree que arruinará el futuro y los estudios de su hija, pero la joven quiere seguir adelante.
La novela tuvo alto rating en Turquía y similar respuesta cuando llegó a Europa y a los primeros países de Latinoamérica.
Esta noche, Canal 10 estrena “Todo por amor”, luego de la gala de Gran Hermano.
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