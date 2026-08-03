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GRAN ESTRENO

Hoy llega a Canal 10 "Todo por amor", una novela éxito en audiencia en varios países

Esta noche, Canal 10 estrena una novela que es un éxito internacional y que combina un drama que se ha visto en libros, ópera, ballet y otras obras, sobre un romance que familias enfrentadas quieres impedir.

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“Todo por amor” es una novela turca que refleja tensiones políticas y religiosas y que conecta con el trasfondo universal del clásico conflicto de "Romeo y Julieta", donde el amor de dos jóvenes se ve amenazado por los prejuicios familiares.

La joven fue criada por una madre moderna, idealista e independiente que defiende la autonomía de la mujer, la educación y prioriza el desarrollo profesional de su hija.

El joven pertenece a un clan poderoso, una familia conservadora donde las tradiciones y los roles familiares tradicionales se transmiten de generación en generación.

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Doga queda embarazada, Fatih quiere asumir su responsabilidad y vivir el amor, pero el choque familiar se cruzará en ese camino.

La madre de Doga se opone al embarazo porque cree que arruinará el futuro y los estudios de su hija, pero la joven quiere seguir adelante.

La novela tuvo alto rating en Turquía y similar respuesta cuando llegó a Europa y a los primeros países de Latinoamérica.

Esta noche, Canal 10 estrena “Todo por amor”, luego de la gala de Gran Hermano.

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