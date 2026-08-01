El festival Divercine comenzó este sábado y se realizará hasta el 29 de agosto, con más de 50 funciones en varios departamentos del país, la mayoría de ellas con entrada gratuita. Además se ofrecen talleres y actividades para los niños, familias y educadores.
En agosto se realiza Divercine, el festival de cine internacional para niños
La propuesta incluye más de 50 funciones con entrada gratuita en varios departamentos del país, talleres y actividades para niños de 4 a 12 años.
El festival ofrece películas para niños de 4 a 12 años.
Divercine se realiza todos los años con el objetivo de acercar a los niños a una diversa selección de obras audiovisuales de diferentes rincones del mundo.
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Divercine existe desde 1992, siendo el festival internacional de cine para niñas y niños más antiguo de América Latina con 31 ediciones consecutivas. A lo largo de su historia se han exhibido más de 2.000 películas para más 60.000 personas.
Para conocer la programación completa ingresá aquí.
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