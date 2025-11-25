Comisión de Género de Peñarol tras condena a Diego García: "Esto marca un precedente, hay que aprender y escuchar a todas las partes"

Este martes se conoció la condena del futbolista de Peñarol, Diego García , por abuso sexual con acceso carnal, en un proceso judicial que se lleva adelante en La Plata, Argentina. El exaurinegro deberá cumplir de 6 años y 8 meses de prisión.

La integrante de la Comisión de Género de Peñarol , Patricia López, dijo a Subrayado que están viviendo una situación bastante compleja. "Fue todo como un revuelo. Un poco dolidas con esta situación porque obviamente no queremos que estas cosas sucedan en ningún lado. Tratando de seguir trabajando para que estas cosas no sucedan".

López comentó que ante la inminente llegada del futbolista, trabajaron en conjunto con el club y con los abogados para redactar una cláusula en el contrato que estableciera que ante ser declarado culpable, se rescindiera su contrato.

"Es la primera vez que nos pasa esto. Creo que no nos va a pasar más, confiamos en eso. Esto marca un precedente, de estas cosas hay que aprender y escuchar un poco a todas las partes, estudiar los casos, entender y tener cuidados".

Y agregó: "Siempre hablamos de lo que es el jugador del club, nunca se habló de la víctima, entonces eso era algo que nosotros queríamos también resguardar bastante y por eso nuestro pedido de tener cuidado a la hora de salir a declarar".

López señaló que hacía tiempo que venían trabajando en el protocolo de violencia de género y que cuando sucedió el hecho no estaba aprobado por el Consejo Directivo.

"Esto da un poco de impulso a poder seguir trabajando en poder sacar el protocolo este año, que estas cosas también previenen estas situaciones. Las cuestiones de género son temas muy complicados que todavía son muy rechazados por la sociedad, no son fáciles de llevar tampoco al mundo del fútbol, es un trabajo de hormiga que se viene haciendo constantemente".