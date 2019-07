Hospital español se niega a reanimar a una paciente con enfermedad degenerativa grave

Sus médicos "han valorado que si la paciente entra en parada, no deben aplicarse técnicas avanzadas de reanimación (...) agresivas e invasivas (que) no beneficiarían a esta paciente", indicó este miércoles en un comunicado el Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

Se trata de una mujer de 54 años, ingresada en el hospital "en situación clínica muy compleja, con una enfermedad neurodegenerativa desde hace más de 20 años", que ha recibido "la mejor asistencia médica posible", remarcó el hospital ubicado en Alcalá de Henares, población cercana a Madrid.

Ante la insistencia de sus familiares en "aplicar técnicas que los facultativos valoran como encarnizamiento terapéutico (generan un sufrimiento al paciente sin aportar un beneficio)", el hospital informó del caso a un juzgado en Alcalá al que "remitió un informe de la asistencia" prestada.

De su lado, según divulgó este miércoles el diario El País, los familiares de la mujer solicitaron medidas cautelares ante el juzgado "para garantizar la vida de María Teresa", afirmando que no reanimarla equivaldría a "eutanasia", penada en España.

Contactado por la AFP, el tribunal en Alcalá de Henares declinó confirmar la información.

Este caso recordó otros similares a nivel internacional como el de Terri Schiavo en Estados Unidos, "desconectada" en 2005 pese a la oposición de sus padres a pedido de su marido; el bebé Alfie Evans en Inglaterra, cuyo tratamiento fue retirado en 2018 tras una larga batalla judicial; o Vincent Lambert en Francia, cuyo soporte vital fue retirado la semana pasada.

En Alcalá de Henares, la mujer "no habla, pero sí escucha y se ríe, conoce a sus hermanos y te hace pucheros si te vas, como un niño, ¿por qué no van a reanimarla? No es un animal", indicó su hermano Máximo a El País.

La asociación Abogados Cristianos, que representa a los familiares, indicó a la AFP que ofrecerá detalles en una rueda de prensa el jueves.

"La atención a esta paciente no tiene nada que ver con debates como la eutanasia", replicó el Hospital Príncipe de Asturias, donde la paciente ha sido internada más de una veintena de veces en los últimos años, según su familia.

"Se está atendiendo a la paciente en las mejores condiciones posibles dado su estado. La atención prestada ha sido siempre siguiendo criterios asistenciales, no económicos", agregó el centro médico.