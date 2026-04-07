La "puesta de la Tierra" vista desde la nave Orión y más imágenes del espacio captadas por los astronautas

La Luna eclipsando al Sol, en una foto tomada por la tripulación de Artemis II este lunes.
"Desde la perspectiva de la tripulación, la Luna parece lo suficientemente grande como para bloquear completamente el Sol, creando casi 54 minutos de totalidad y extendiendo la vista mucho más allá de lo que es posible desde la Tierra. La corona forma un halo brillante alrededor del disco lunar oscuro, revelando detalles de la atmósfera exterior del Sol que normalmente quedan ocultos por su brillo. También son visibles las estrellas, normalmente demasiado tenues para ver al fotografiar la Luna, pero con la Luna en la oscuridad, las estrellas se fotografían fácilmente. Este punto de vista único proporciona tanto una imagen impactante como una valiosa oportunidad para que los astronautas documenten y describan la corona durante el regreso de la humanidad al espacio profundo".
Crédito: NASA.
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