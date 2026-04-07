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La "puesta de la Tierra" vista desde la nave Orión y más imágenes del espacio captadas por los astronautas

Más de 57 años después de la famosa fotografía del "amanecer de la Tierra" hecha por Apolo 8, los astronautas de Artemis II capturaron una "puesta" de nuestro planeta en el horizonte de la Luna mientras emprendían el regreso a casa.

&nbsp; Imagen que capta la puesta de sol de la Tierra, desde la nave espacial Orion, a las 18:41 del lunes 6 de abril de 2026.&nbsp;La Tierra de un azul tenue con brillantes nubes blancas se pone tras la superficie lunar cracterizada. La parte oscura de la Tierra está experimentando la noche. En el lado diurno de la Tierra, se observan nubes arremolinadas sobre la región de Australia y Oceanía.&nbsp;Crédito: NASA&nbsp; 1/8

  Imagen que capta la puesta de sol de la Tierra, desde la nave espacial Orion, a las 18:41 del lunes 6 de abril de 2026. 


"La Tierra de un azul tenue con brillantes nubes blancas se pone tras la superficie lunar cracterizada. La parte oscura de la Tierra está experimentando la noche. En el lado diurno de la Tierra, se observan nubes arremolinadas sobre la región de Australia y Oceanía". 


Crédito: NASA 
Imagen que capta la puesta de sol de la Tierra, desde la nave espacial Orion, a las 18:41 del lunes 6 de abril de 2026. Foto: NASALa Tierra de un azul tenue con brillantes nubes blancas se pone tras la superficie lunar cracterizada. La parte oscura de la Tierra está experimentando la noche. En el lado diurno de la Tierra, se observan nubes arremolinadas sobre la región de Australia y Oceanía.&nbsp;Crédito: NASA.&nbsp; 2/8

Imagen que capta la puesta de sol de la Tierra, desde la nave espacial Orion, a las 18:41 del lunes 6 de abril de 2026. Foto: NASA La Tierra de un azul tenue con brillantes nubes blancas se pone tras la superficie lunar cracterizada. La parte oscura de la Tierra está experimentando la noche. En el lado diurno de la Tierra, se observan nubes arremolinadas sobre la región de Australia y Oceanía". 


Crédito: NASA. 
La Luna eclipsando al Sol, en una foto tomada por la tripulación de Artemis II este lunes.&nbsp;Desde la perspectiva de la tripulación, la Luna parece lo suficientemente grande como para bloquear completamente el Sol, creando casi 54 minutos de totalidad y extendiendo la vista mucho más allá de lo que es posible desde la Tierra. La corona forma un halo brillante alrededor del disco lunar oscuro, revelando detalles de la atmósfera exterior del Sol que normalmente quedan ocultos por su brillo. También son visibles las estrellas, normalmente demasiado tenues para ver al fotografiar la Luna, pero con la Luna en la oscuridad, las estrellas se fotografían fácilmente. Este punto de vista único proporciona tanto una imagen impactante como una valiosa oportunidad para que los astronautas documenten y describan la corona durante el regreso de la humanidad al espacio profundo.&nbsp;Crédito: NASA.&nbsp; 3/8

La Luna eclipsando al Sol, en una foto tomada por la tripulación de Artemis II este lunes.  "Desde la perspectiva de la tripulación, la Luna parece lo suficientemente grande como para bloquear completamente el Sol, creando casi 54 minutos de totalidad y extendiendo la vista mucho más allá de lo que es posible desde la Tierra. La corona forma un halo brillante alrededor del disco lunar oscuro, revelando detalles de la atmósfera exterior del Sol que normalmente quedan ocultos por su brillo. También son visibles las estrellas, normalmente demasiado tenues para ver al fotografiar la Luna, pero con la Luna en la oscuridad, las estrellas se fotografían fácilmente. Este punto de vista único proporciona tanto una imagen impactante como una valiosa oportunidad para que los astronautas documenten y describan la corona durante el regreso de la humanidad al espacio profundo". 


Crédito: NASA. 
El eclipse total solar y, a la izquierda el planeta Venus.&nbsp;Aunque el disco lunar completo se extiende más allá de la imagen, la tenue corona del Sol permanece visible como un suave halo de luz alrededor del borde de la Luna. Desde este punto de vista en el espacio profundo, la Luna parecía lo suficientemente grande como para soportar casi 54 minutos de totalidad, mucho más tiempo que los eclipses solares totales que normalmente se ven desde la Tierra. Esta perspectiva recortada enfatiza la escala de la alineación y revela una sutil estructura en la corona durante el raro y prolongado eclipse observado por la tripulación. El brillante destello plateado en el borde izquierdo de la imagen es el planeta Venus. La característica redonda de color gris oscuro visible a lo largo del horizonte lunar entre las posiciones de las 9 y las 10 en punto es Mare Crisium, una característica visible desde la Tierra. Vemos tenues rasgos lunares porque la luz que se refleja en la Tierra proporciona una fuente de iluminación.&nbsp;Crédito: NASA 4/8

El eclipse total solar y, a la izquierda el planeta Venus. "Aunque el disco lunar completo se extiende más allá de la imagen, la tenue corona del Sol permanece visible como un suave halo de luz alrededor del borde de la Luna. Desde este punto de vista en el espacio profundo, la Luna parecía lo suficientemente grande como para soportar casi 54 minutos de totalidad, mucho más tiempo que los eclipses solares totales que normalmente se ven desde la Tierra. Esta perspectiva recortada enfatiza la escala de la alineación y revela una sutil estructura en la corona durante el raro y prolongado eclipse observado por la tripulación. El brillante destello plateado en el borde izquierdo de la imagen es el planeta Venus. La característica redonda de color gris oscuro visible a lo largo del horizonte lunar entre las posiciones de las 9 y las 10 en punto es Mare Crisium, una característica visible desde la Tierra. Vemos tenues rasgos lunares porque la luz que se refleja en la Tierra proporciona una fuente de iluminación". 


Crédito: NASA
Cráteres de la superficie del satélite en la que se observa el límite entre el día y la noche lunares.&nbsp;Esta luz rasante acentúa la accidentada topografía lunar, revelando cráteres, crestas y estructuras de cuencas con asombroso detalle. Destacan características a lo largo del terminador, como el cráter Jule, el cráter Birkhoff, el cráter Stebbins y las tierras altas circundantes. Desde esta perspectiva, la interacción de luz y sombra resalta la complejidad de la superficie lunar de maneras que no son visibles bajo iluminación completa. La imagen fue capturada aproximadamente tres horas después de que la tripulación comenzara su período de observación lunar, mientras sobrevolaban la cara oculta de la Luna en el sexto día de la misión.&nbsp;Crédito: NASA.&nbsp; 5/8

Cráteres de la superficie del satélite en la que se observa el límite entre el día y la noche lunares. Esta luz rasante acentúa la accidentada topografía lunar, revelando cráteres, crestas y estructuras de cuencas con asombroso detalle. Destacan características a lo largo del terminador, como el cráter Jule, el cráter Birkhoff, el cráter Stebbins y las tierras altas circundantes. Desde esta perspectiva, la interacción de luz y sombra resalta la complejidad de la superficie lunar de maneras que no son visibles bajo iluminación completa. La imagen fue capturada aproximadamente tres horas después de que la tripulación comenzara su período de observación lunar, mientras sobrevolaban la cara oculta de la Luna en el sexto día de la misión. 


Crédito: NASA. 
Una selfie de los cuatro astronautas utilizando lentes para eclipes, producidos por la NASA.&nbsp;Crédito: NASA.&nbsp; 6/8

Una selfie de los cuatro astronautas utilizando lentes para eclipes, producidos por la NASA. 


Crédito: NASA. 
La astronauta Christina Koch observando el planeta Tierra desde la nave espacial.&nbsp;Crédito: NASA.&nbsp; 7/8

La astronauta Christina Koch observando el planeta Tierra desde la nave espacial. 


Crédito: NASA. 
La Tierra aparece diminuta mientras la Luna se alza imponente en esta fotografía tomada por la tripulación de Artemis II durante su sobrevuelo lunar el 6 de abril de 2026. Tomada 36 minutos antes de la puesta de la Tierra, nuestro planeta es visible en la oscuridad del espacio, más allá del borde de la Luna iluminada. La Tierra se encuentra en fase creciente, con la luz del sol proveniente de la derecha. La cuenca del mar Orientale, con su oscuro suelo de lava solidificada y anillos exteriores de montañas, cubre casi el tercio inferior de la superficie lunar fotografiada.&nbsp;Crédito: NASA 8/8

"La Tierra aparece diminuta mientras la Luna se alza imponente en esta fotografía tomada por la tripulación de Artemis II durante su sobrevuelo lunar el 6 de abril de 2026. Tomada 36 minutos antes de la puesta de la Tierra, nuestro planeta es visible en la oscuridad del espacio, más allá del borde de la Luna iluminada. La Tierra se encuentra en fase creciente, con la luz del sol proveniente de la derecha. La cuenca del mar Orientale, con su oscuro suelo de lava solidificada y anillos exteriores de montañas, cubre casi el tercio inferior de la superficie lunar fotografiada". 


Crédito: NASA
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