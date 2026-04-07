La "puesta de la Tierra" vista desde la nave Orión y más imágenes del espacio captadas por los astronautas

Imagen que capta la puesta de sol de la Tierra, desde la nave espacial Orion, a las 18:41 del lunes 6 de abril de 2026.





"La Tierra de un azul tenue con brillantes nubes blancas se pone tras la superficie lunar cracterizada. La parte oscura de la Tierra está experimentando la noche. En el lado diurno de la Tierra, se observan nubes arremolinadas sobre la región de Australia y Oceanía".





Crédito: NASA