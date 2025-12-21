RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL AGRESOR ESTÁ DETENIDO

Homicidio en Salto: un joven mató a su cuñado de varias puñaladas en plena vía pública

Los hombres, que mantenían desavenencias según informó el corresponsal de Subrayado, discutieron, se tomaron a golpes y luego uno de ellos tomó un cuchillo y mató al otro. El agresor fue detenido a pocas cuadras de la escena.

crimen-salto-joven

Un joven de 22 años fue asesinado de varias puñaladas en el barrio Malvasio, en la zona este de la ciudad de Salto.

El corresponsal de Subrayado, Hugo Lemos, informó que el joven se enfrentó a su cuñado de 18 años en plena vía pública. Este último lo increpó en su domicilio debido a desavenencias que mantenían y en determinado momento se tomaron a golpes de puño.

Posteriormente, el de 18 salió corriendo y al caer el otro lo atacó con un cuchillo en varias ocasiones.

joven fue asesinado en salto: atacante fue a buscarlo a la casa y lo apunalo en la calle
Joven fue asesinado en Salto: atacante fue a buscarlo a la casa y lo apuñaló en la calle

Los vecinos llamaron al 911 y un móvil trasladó al herido a un centro de salud, pero falleció a los pocos minutos de haber ingresado.

El agresor se dio a la fuga, pero fue capturado a pocos metros del lugar de los hechos.

