Rige una advertencia de Inumet por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para 15 departamentos

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este sábado una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.

En zonas de tormentas se prevé: intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia.

Principales localidades afectadas:

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.

Canelones: Todo el departamento.

Colonia: Todo el departamento.

Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe y Santa Bernardina.

Flores: Todo el departamento.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Solís de Mataojo.

Maldonado: Bella Vista, Cerros Azules, Gregorio Aznárez, Playa Grande, Playa Verde y Pueblo Solís.

Montevideo: Todo el departamento.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Todo el departamento.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

San José: Todo el departamento.

Soriano: Todo el departamento.

Tacuarembó: Paso de los Toros y Rincón del Bonete. La vigencia de la advertencia es hasta las 17 horas de este sábado. adv1766253182051