Tres días de tiempo inestable: fin de semana con lluvias y algunas tormentas, pronostica Nubel Cisneros

Las temperaturas: mínimas de 18ºC y máximas entre 25 y 36ºC, este sábado; y de entre 20 y 22ºC y de entre 27ºC y 34ºC, respectivamente, el domingo.

Foto: FocoUy.

Este sábado, tendremos una jornada con aumento progresivo de la nubosidad hacia el mediodía, comenzando a desmejorar por la zona oeste y luego se extenderá al resto del país. Se podrán registrar tormentas sobre las zonas este y norte, y chaparrones aislados en el resto del territorio.

La tarde mejorará pero continuará pesada y con elevadas sensaciones térmicas. Es muy probable que en gran parte del país sobre la tarde/noche no llueva. Las precipitaciones se mantendrán sobre la zona noreste.

Temperaturas:

Norte: Mínima 18ºC | Máxima 36ºC.

Sur: Mínima 18ºC | Máxima 30ºC.

Este: Mínima 18ºC | Máxima 32ºC.

Oeste: Mínima 18ºC | Máxima 28ºC.

Área metropolitana: Mínima 18ºC | Máxima 25ºC.

El domingo, tendremos un comienzo de jornada templado y húmedo con mucha nubosidad permaneciendo inestable la zona noreste.

La tarde continuará pesada, húmeda e inestable con abundante nubosidad desmejorando nuevamente hacia la noche con lluvias.

Temperaturas:

Norte: Mínima 20ºC | Máxima 34ºC.

Sur: Mínima 20ºC | Máxima 30ºC.

Este: Mínima 20ºC | Máxima 28ºC.

Oeste: Mínima 20ºC | Máxima 34ºC.

Área metropolitana: Mínima 22ºC | Máxima 27ºC.

El lunes, comienza fresco con restos de nubosidad sobre las fronteras noreste y este lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona.

La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso y cielo parcialmente nublado.

Temperaturas:

Norte: Mínima 20ºC | Máxima 34ºC.

Sur: Mínima 20ºC | Máxima 32ºC.

Este: Mínima 20ºC | Máxima 30ºC.

Oeste: Mínima 20ºC | Máxima 34ºC.

Área metropolitana: Mínima 22ºC | Máxima 27ºC.

