SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL

Conductor alcoholizado embistió y causó la muerte de un ciclista en ruta 9, Rocha

El siniestro de tránsito fatal tuvo lugar a la altura del kilómetro 320. El conductor, un joven de 23 años, arrojó resultado positivo de "1,49".

ruta-siniestro-caminera-

Un ciclista murió tras ser embestido en la ruta 9 a la altura del kilómetro 320, en el departamento de Rocha.

Policía Caminera informó que un auto que circulaba de este a oeste y, por causas que se tratan de establecer, embistió al ciclista que se desplazaba en el mismo sentido.

El hombre de 51 años falleció en el lugar producto del impacto.

El automóvil con matrícula brasileña era conducido por un ciudadano uruguayo, de 23 años, cuya es espirometría arrojó resultado positivo de "1,49".

