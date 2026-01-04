Homicidio en investigación: encontraron cuerpo con disparo en la cabeza en cañada del Parque Cauceglia

La Policía de Montevideo investiga el homicidio ocurrido en las últimas horas en las inmediaciones de calle Costanera Tenedor y Paralela a El Tenedor, en el Parque Cauceglia , a orillas del arroyo Pantanoso, en Montevideo.

Información a la que accedió Subrayado indica que personal policial tomó conocimiento de la presencia del cuerpo de un hombre en una cañada con una herida de arma de fuego en la cabeza.

Al momento no está identificado.

La Policía continúa trabajando en el análisis de las cámaras y recabando datos con vecinos del lugar, sin resultados positivos hasta el momento.

En la escena trabajaron efectivos del Departamento de Homicidios y de Policía Científica.