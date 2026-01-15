Un hombre de 29 años fue asesinado tras ser recibir varios disparos de arma de fuego este jueves en el barrio Marconi.
Homicidio en el Marconi: un hombre de 29 años fue asesinado tras recibir varios disparos de arma de fuego
La víctima, que posee tres antecedentes penales, fue herida de bala e intentó ingresar a una casa de la calle Aparicio Saravia a pedir ayuda, pero falleció.
La víctima, que posee tres antecedentes penales, fue herida de bala e intentó ingresar a una casa de la calle Aparicio Saravia a pedir ayuda, pero falleció.
En el lugar, trabaja personal de Policía Científica y del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional.
