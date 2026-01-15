Homicidio en el Marconi: un hombre de 29 años fue asesinado tras recibir varios disparos de arma de fuego

Un hombre de 29 años fue asesinado tras ser recibir varios disparos de arma de fuego este jueves en el barrio Marconi.

La víctima, que posee tres antecedentes penales, fue herida de bala e intentó ingresar a una casa de la calle Aparicio Saravia a pedir ayuda, pero falleció.

En el lugar, trabaja personal de Policía Científica y del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional.

