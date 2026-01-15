RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRES ANTECEDENTES PENALES

Homicidio en el Marconi: un hombre de 29 años fue asesinado tras recibir varios disparos de arma de fuego

La víctima, que posee tres antecedentes penales, fue herida de bala e intentó ingresar a una casa de la calle Aparicio Saravia a pedir ayuda, pero falleció.

HOMICIDO-MARCONI-ASESINADO-CASA

Un hombre de 29 años fue asesinado tras ser recibir varios disparos de arma de fuego este jueves en el barrio Marconi.

La víctima, que posee tres antecedentes penales, fue herida de bala e intentó ingresar a una casa de la calle Aparicio Saravia a pedir ayuda, pero falleció.

En el lugar, trabaja personal de Policía Científica y del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional.

Un hombre de 66 años murió tras sufrir un paro cardíaco en una playa del balneario Santa Ana en Colonia
