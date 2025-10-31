RECIBÍ EL NEWSLETTER
Homenaje a Mauricio Rosencof en la Junta Departamental de Montevideo con presencia de Orsi en las barras

Mauricio Rosencof fue homenajeado en la Junta Departamental de Montevideo por su aporte a la cultura. Del acto participó el presidente Orsi y varias autoridades del gobierno.

El escritor, periodista y dramaturgo de 92 años recibió una plaqueta en la que se destaca su aporte a la cultura nacional.

Del homenaje participó el presidente Yamandú Orsi, el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez, la ministra de Defensa Sandra Lazo y el presidente de la ANEP Pablo Caggiani, entre otros invitados y autoridades del gobierno nacional y departamental.

En su discurso, Rosencof recordó la primera vez que vio “el triángulo rojo enorme” que era el edificio de la Intendencia de Montevideo. Fue cuando era niño, alrededor de 4 o 5 años, y vivía en Gonzalo Ramírez y Santiago de Chile. Rosencof fue muchos años después director de Cultura de la Intendencia de Montevideo.

Rosencof integró el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T), estuvo preso durante la dictadura junto a José Mujica y otros guerrilleros.

Recuperada la democracia y ya liberados, crean el MPP, sector político del Frente Amplio que en 2010 llevó a Mujica a la Presidencia de la República, y en 2024 a Yamandú Orsi.

