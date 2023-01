Hombre rescató a bebé que estaba en el borde de una ventana en Argentina

En una primera instancia, trascendió que el bebé había quedado solo en su casa, pero luego la abuela materna de este explicó que no, que en ese momento estaba el padre en la casa, pero se durmió.

“Mi hija trabaja muy temprano, el marido la lleva a las 5 y media. Yo me cruzo a cuidarlo hasta que él vuelve, son 15 minutos. El papá se durmió, él trabaja a la tarde y mi hija sale a las 12″, dijo la mujer en Cadena 3.

“El niño arrimó un mueble y se subió a la ventana”, detalló y agregó: “Quiero aclarar que el nene nunca estuvo solo, eso lo sabe la Policía. El padre se durmió a raíz del cansancio que tenía. Los policías y vecinos son testigos, eso quiero dejarlo claro. Los niños nunca están solos”.

Para Escobar, cualquier otra persona hubiera hecho lo mismo en su lugar: “Estaba muy alto. Me agarró la desesperación y trepé como pude. Me ayudaron el otro hombre y el policía. Llegué a la ventana y le puse el cuerpo al bebé para que no se caiga. Después lo agarré para que no caiga de golpe al suelo”.