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Hombre murió al caer de su moto en ruta 8 a la altura de Pando; tránsito enlentecido en la zona

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 33. La ruta hacia Montevideo está obstruida de forma parcial.

Foto: Policía Caminera. Accidente en ruta 8 cerca de Pando, Canelones.

Foto: Policía Caminera. Accidente en ruta 8 cerca de Pando, Canelones.

Un hombre de 35 años murió este viernes de mañana tras protagonizar un accidente de tránsito en ruta 8, a la altura del kilómetro 33, en Pando.

Según informó Policía Caminera, el motociclista circulaba hacia el sur en una moto de alta cilindrada cuando, por causas que se investigan, perdió el dominio y cayó. Era el único ocupante y murió en el lugar.

Debido al trabajo de Policía Científica, la ruta hacia Montevideo se encuentra obstruida de forma parcial. Los vehículos son canalizados por efectivos en el lugar.

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