Un hombre de 35 años murió este viernes de mañana tras protagonizar un accidente de tránsito en ruta 8, a la altura del kilómetro 33, en Pando.
Hombre murió al caer de su moto en ruta 8 a la altura de Pando; tránsito enlentecido en la zona
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 33. La ruta hacia Montevideo está obstruida de forma parcial.
Según informó Policía Caminera, el motociclista circulaba hacia el sur en una moto de alta cilindrada cuando, por causas que se investigan, perdió el dominio y cayó. Era el único ocupante y murió en el lugar.
Debido al trabajo de Policía Científica, la ruta hacia Montevideo se encuentra obstruida de forma parcial. Los vehículos son canalizados por efectivos en el lugar.
Seguí leyendo
Defensa de la menor apeló el sobreseimiento del militar que argumentó "sexomnia" en causa por abuso sexual a su hija
Lo más visto
A LAS 10:00 DE LA MAÑANA
Intendencia de Montevideo remata autos abandonados y mobiliario este sábado
tránsito en el centro
Cortada la avenida 18 de Julio frente a la Plaza Fabini por homenaje a Zitarrosa: será hasta el sábado
Rambla de montevideo
Decenas de motos acaparan calles y una estación de servicio en Montevideo: empresa hizo reclamo a Policía e IMM
Policiales
Militar que argumentó "sexomnia" para defenderse de acusación de abuso fue sobreseído
ENFRENTAMIENTO
Dejá tu comentario