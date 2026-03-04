Hombre herido por un golpe en la cabeza y una mujer detenida en el barrio Casabó

Un hombre de 41 años está grave tras recibir un golpe en la cabeza en el barrio Casabó. En el lugar detuvieron a una mujer de 37 años.

La información primaria es que la mujer tuvo una discusión con el hombre, a quien había denunciado previamente por violencia doméstica.

La Policía llegó a la casa de la mujer, tras el reporte de que había un hombre herido en la cabeza, trasladado por personal de URPM de la zona Operacional IV.

Fue ingresado al Hospital del Cerro en estado grave con un traumatismo de cráneo.



March 4, 2026

