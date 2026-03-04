RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Hombre herido por un golpe en la cabeza y una mujer detenida en el barrio Casabó

La mujer había denunciado por violencia doméstica al hombre, que fue trasladado grave al Hospital del Cerro.

hombre-golpe-cabeza-casabo-mujer-detenida

Un hombre de 41 años está grave tras recibir un golpe en la cabeza en el barrio Casabó. En el lugar detuvieron a una mujer de 37 años.

La información primaria es que la mujer tuvo una discusión con el hombre, a quien había denunciado previamente por violencia doméstica.

La Policía llegó a la casa de la mujer, tras el reporte de que había un hombre herido en la cabeza, trasladado por personal de URPM de la zona Operacional IV.

justicia decidio prorrogar la prision preventiva a dos imputados por el atentado a la fiscal monica ferrero
Seguí leyendo

Justicia decidió prorrogar la prisión preventiva a dos imputados por el atentado a la fiscal Mónica Ferrero

Fue ingresado al Hospital del Cerro en estado grave con un traumatismo de cráneo.

Embed

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Calor durante marzo y abril; el invierno será "intenso", llegará en mayo y "un poquito más largo de lo habitual", anunció Nubel Cisneros
DECRETO FIRMADO

MSP presentó nuevos decretos sobre tiempos de espera para acceder a consultas médicas, estudios y cirugías
CERRITO, PÉREZ CASTELLANO

Un hombre murió al ser atropellado por un ómnibus en el corredor de General Flores
SMS AL 24200

Antel respondió a Animales Sin Hogar por denuncia de cambios en el sistema de donación por SMS
LA LISTA CON TODOS LOS GANADORES

La murga Doña Bastarda y parodistas Momosapiens son bicampeones en el carnaval 2026

Te puede interesar

Hoy vuelvo a creer en la Justicia, dijo Besozzi tras pedido de sobreseimiento y cuestionó el Código del Proceso Penal video
"Acuérdense que no voté"

"Hoy vuelvo a creer en la Justicia", dijo Besozzi tras pedido de sobreseimiento y cuestionó el Código del Proceso Penal
Sindicatos industriales expresaron preocupación por impacto negativo del acuerdo con la Unión Europea video
REUNIÓN CON CASTILLO

Sindicatos industriales expresaron preocupación por "impacto negativo" del acuerdo con la Unión Europea
Alerta roja de Interpol por la búsqueda de un delincuente fugado desde una prisión domiciliaria en Salto
policiales

Alerta roja de Interpol por la búsqueda de un delincuente fugado desde una prisión domiciliaria en Salto

Dejá tu comentario