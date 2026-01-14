RECIBÍ EL NEWSLETTER
RUTA 8 KM 21.800

Hombre fue atacado a balazos mientras caminaba con su pareja por Villa García; los agresores se fugaron

Información a la que accedió Subrayado indica que dos motos con dos ocupantes se acercaron y uno de ellos le efectuó los disparos.

Un hombre fue atacado a balazos en la tarde de este miércoles en ruta 8 a la altura del kilómetro 21.800, en Villa García.

La Policía llegó al lugar y entrevistó al herido, de 29 años y poseedor de antecedentes, quien manifestó que fue atacado mientras caminaba por el lugar junto a su pareja.

En determinado momento se acercaron dos motos de color negro, cada una con 2 ocupantes, y uno de los acompañantes le efectuó disparos de arma de fuego, dándose a la fuga.

El hombre fue trasladado a la policlínica de Malinas, donde fue diagnosticado con una herida de arma de fuego en miembro inferior izquierdo con orificio de entrada y salida, no reviste gravedad.

