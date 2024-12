Hombre asesinado en Recoleta era uruguayo y tenía una requisitoria por tráfico de armas y drogas

La identificación estuvo a cargo de su esposa, que lo reconoció apenas ver el video y se presentó en la morgue judicial. Hasta ese momento la policía aún no sabía de quién se trataba porque el homicida se llevó su cartera con todos los documentos.

Según las autoridades a cargo del caso, una de las hipótesis del homicidio, sin embargo, tiene que ver con un ajuste de cuentas por una compra venta de autos "con la colectividad gitana", según datos que maneja la prensa argentina.

Sin embargo, la fiscalía está tratando de determinar por qué el sicario le robó la riñonera antes de irse. Todavía no está claro si contenía dinero, documentación sensible o algún objeto que podría haber motivado el ataque. Hay otras líneas de investigación para conocer si el crimen fue premeditado o no.

El homicidio ocurrió a las 00.51 de la madrugada de este jueves, cuando Sturm Gardon fue sorprendido por un hombre que le disparó a quemarropa frente a un kiosco en pleno centro del barrio Recoleta y frente a otras personas que estaban en el lugar.