Un hombre alcoholizado ingresó y destrozó distintas urnas del cementerio de Artigas; es investigado por vilipendio de cadáver.
Hombre alcoholizado ingresó al cementerio y rompió urnas; es investigado por vilipendio de cadáver
La vocera de la Jefatura de Policía de Artigas dijo que hasta el momento no están claras las circunstancias; el individuo está detenido.
La vocera de Jefatura de Policía, Lady Fuques, dijo que hasta el momento no están claras las circunstancias del hecho e investigan qué hizo con los restos.
El individuo que ya está identificado, ingresó y rompió varias urnas. Luego solicitó la ayuda de un vecino para retirarse del lugar.
Seguí leyendo
Alertan por modalidad de estafa vinculada a la venta y reventa de entradas para espectáculos nocturnos de Expo Prado
El caso es llevado adelante por Fiscalía y el Área de Investigaciones.
Temas de la nota
Lo más visto
TENÍA ANTECEDENTES
Asesinaron a tiros al conocido tiktoker y cantante "El Negro Kevin" en el barrio La Teja
militares detenidos
Investigan a tres militares por violación de una joven de 19 años en Paso Carrasco
ATAQUE A TIROS EN TRES OMBÚES
Un joven de 19 años fue asesinado de varios disparos y un hombre de 34 herido de gravedad
tres heridas
Choque múltiple en la rambla de Punta Gorda: un auto se cruzó de senda y chocó a otros dos
POCITOS
Dejá tu comentario