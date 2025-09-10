RECIBÍ EL NEWSLETTER
ARTIGAS

Hombre alcoholizado ingresó al cementerio y rompió urnas; es investigado por vilipendio de cadáver

La vocera de la Jefatura de Policía de Artigas dijo que hasta el momento no están claras las circunstancias; el individuo está detenido.

Cementerio-de-Salto-vandalizado

Un hombre alcoholizado ingresó y destrozó distintas urnas del cementerio de Artigas; es investigado por vilipendio de cadáver.

La vocera de Jefatura de Policía, Lady Fuques, dijo que hasta el momento no están claras las circunstancias del hecho e investigan qué hizo con los restos.

El individuo que ya está identificado, ingresó y rompió varias urnas. Luego solicitó la ayuda de un vecino para retirarse del lugar.

El caso es llevado adelante por Fiscalía y el Área de Investigaciones.

