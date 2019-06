Hombre de 80 años fue hallado muerto dentro de su casa afectada por la inundación

El cuerpo de la víctima fue encontrado en el interior de la vivienda ubicada en la calle Luis Alberto de Herrera, en una zona afectada por la inundación.

Vecinos dijeron a Subrayado que el hombre era adicto al alcohol y nunca abandonaba su vivienda cuando crecía el río Santa Lucía.

A los vecinos les pareció raro cuando este jueves no lo vieron salir a barrer la vereda. Las sospechas de que algo no estaba bien se terminaron de confirmar cuando llamaron a la puerta y no respondió.

Fue alertada la Policía y cuando llegaron los efectivos junto a Bomberos y un equipo de emergencia médica, encontraron al hombre muerto sentado en una silla. El cuerpo de la víctima fue enviado a la morgue de Canelones para ser sometido a una pericia forense.

La hipótesis primaria es que falleció por hipotermia.

El fiscal de Canelones, Leonardo Rosas, trabaja en el caso junto a la Brigada de Homicidios y personal del Área de Seguridad de la seccional 2 de Santa Lucía y Policía Científica.