Hombre de 32 años denunció discriminación racial en la Fuerza Aérea: "La agresión fue verbal", dijo el abogado

Colectivos afros se movilizaron en 8 de Octubre ante una denuncia de discriminación racial que e produjo en la Fuerza Aérea .

El abogado Luis González, defensa del denunciante de 32 años, dijo que la denuncia se realizó en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y que tras la difusión del tema comenzó también una investigación administrativa de urgencia dentro de la Fuerza Aérea.

"Esta persona sufrió actos de discriminación racial en su lugar de trabajo, en este caso dentro de lo que sería la Fuerza Aérea", dijo González.

El denunciante ya no trabaja en el lugar donde sufrió discriminación y fue derivado a la Escuela Técnica de Aeronáutica.

"La agresión fue verbal, con manifestaciones escritas u orales, en determinados contextos", señaló.

"Este tipo de casos lamentablemente ha aumentado en los últimos tiempos, y en ese sentido es que se realizó la denuncia. Hemos tomado conocimiento de otros casos que se han denunciado no solamente en la Fuerza Aérea, sino también en otros organismos o empresas privadas", contó el abogado. Evalúan otras acciones.