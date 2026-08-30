Historia, música, arquitectura y paseo gastronómico en el Palacio Salvo y alrededores

El proyecto Monumento hace foco en sitios emblemáticos de Montevideo, transformándolos durante una jornada en espacios culturales.

El próximo sábado 5 de setiembre desde las 10:00 y hasta las 22:00 horas, quienes se acerquen al Palacio Salvo tendrán la oportunidad de explorarlo por dentro.

Durante la jornada se podrá conocer sobre la historia del emblemático edificio, escuchar música, valorar su arquitectura, además de un paseo gastronómico que se montará en Plaza Independencia.

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"Vemos lugares y nos intriga saber qué es lo que está sucediendo adentro. El Palacio Salvo es uno de los casos que es un edificio emblemático de la ciudad, y en el que viven muchísimas familias, suceden muchas cosas, y de repente, uno como montevideano no sabe qué es lo que está sucediendo adentro y ni siquiera sabe que está la posibilidad de recorrerlo", indicó César Gaione.

La iniciativa Monumento comenzó en 2022 en el estadio Centenario y luego fue por otros puntos de Montevideo, con feria y paseo familiar, con el objetivo de invitar a la gente a acercarse a estos lugares para redescubrirlos de otra forma.

María Paz, guía del Palacio Salvo, compartió con Subrayado algunas particularidades del emblemático edificio que se inauguró el 12 de octubre de 1928.

"Algo que muy pocas personas saben es que fue el primer gran hotel de lujo que tuvimos en toda la ciudad. No solamente por su arquitectura, sino también por los materiales y todas las historias que el edificio guarda", contó.

"Es una alegría para nosotros poder preservarlo e incluso poder mostrarlo", añadió.