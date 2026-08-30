Nubes, lluvias y buena presencia de sol: el pronóstico hasta el martes para los distintos puntos del país

Este domingo comenzó con una mañana fría con nubosidad variable, observándose nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas, según el pronóstico de Nubel Cisneros.

La tarde continuara fresca a templada con aumento de nubosidad, desmejorando hacia la noche por la frontera norte con lluvias aisladas.

El lunes comienza nuevamente húmedo e inestable con mucha nubosidad generando lluvias y tormentas aisladas en las zonas norte y noreste.

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En la tarde seguirá el tiempo inestable con abundante nubosidad persistiendo tormentas y lluvias aisladas en las zonas centro, norte, noreste y este.

Para el martes habrá una mañana fría con restos de nubosidad en la frontera este y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país.

En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente fresco a templado y buena presencia de sol, previéndose importante descenso de temperatura en la noche.

Temperaturas para el domingo:

En el norte, la máxima será de 20ºC y la mínima de 10ºC.

En el sur, la máxima será de 18ºC y la mínima de 10ºC.

En el este, la máxima será de 17ºC y la mínima de 10ºC.

En el oeste, la máxima será de 20ºC y la mínima de 10ºC.

En el metro, la máxima será de 16ºC y la mínima de 12ºC.

Temperaturas para el lunes:

En el norte, la máxima será de 18ºC y la mínima de 8ºC.

En el sur, la máxima será de 16ºC y la mínima de 8ºC.

En el este, la máxima será de 16ºC y la mínima de 8ºC.

En el oeste, la máxima será de 20ºC y la mínima de 8ºC.

En el metro, la máxima será de 14ºC y la mínima de 9ºC.

Temperaturas para el martes:

En el norte, la máxima será de 22ºC y la mínima de 6ºC.

En el sur, la máxima será de 17ºC y la mínima de 6ºC.

En el este, la máxima será de 17ºC y la mínima de 6ºC.

En el oeste, la máxima será de 22ºC y la mínima de 6ºC.

En el metro, la máxima será de 16ºC y la mínima de 8ºC.