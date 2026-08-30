RECIBÍ EL NEWSLETTER
NUBEL CISNEROS

Nubes, lluvias y buena presencia de sol: el pronóstico hasta el martes para los distintos puntos del país

Desde la noche de este domingo hasta el lunes por la tarde se registrarán lluvias y tormentas aisladas en parte del país.

dia-soleado-con-nubes-nuboso-algo

Este domingo comenzó con una mañana fría con nubosidad variable, observándose nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas, según el pronóstico de Nubel Cisneros.

La tarde continuara fresca a templada con aumento de nubosidad, desmejorando hacia la noche por la frontera norte con lluvias aisladas.

El lunes comienza nuevamente húmedo e inestable con mucha nubosidad generando lluvias y tormentas aisladas en las zonas norte y noreste.

temperaturas minimas de 0ºc, heladas y neblinas: el pronostico para el arranque de la semana en todo el pais
Seguí leyendo

Temperaturas mínimas de 0ºC, heladas y neblinas: el pronóstico para el arranque de la semana en todo el país

En la tarde seguirá el tiempo inestable con abundante nubosidad persistiendo tormentas y lluvias aisladas en las zonas centro, norte, noreste y este.

Para el martes habrá una mañana fría con restos de nubosidad en la frontera este y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país.

En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente fresco a templado y buena presencia de sol, previéndose importante descenso de temperatura en la noche.

Temperaturas para el domingo:

En el norte, la máxima será de 20ºC y la mínima de 10ºC.

En el sur, la máxima será de 18ºC y la mínima de 10ºC.

En el este, la máxima será de 17ºC y la mínima de 10ºC.

En el oeste, la máxima será de 20ºC y la mínima de 10ºC.

En el metro, la máxima será de 16ºC y la mínima de 12ºC.

Temperaturas para el lunes:

En el norte, la máxima será de 18ºC y la mínima de 8ºC.

En el sur, la máxima será de 16ºC y la mínima de 8ºC.

En el este, la máxima será de 16ºC y la mínima de 8ºC.

En el oeste, la máxima será de 20ºC y la mínima de 8ºC.

En el metro, la máxima será de 14ºC y la mínima de 9ºC.

Temperaturas para el martes:

En el norte, la máxima será de 22ºC y la mínima de 6ºC.

En el sur, la máxima será de 17ºC y la mínima de 6ºC.

En el este, la máxima será de 17ºC y la mínima de 6ºC.

En el oeste, la máxima será de 22ºC y la mínima de 6ºC.

En el metro, la máxima será de 16ºC y la mínima de 8ºC.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AGRESIÓN REGISTRADA EN VIDEO

Subieron cuatro y pagaron dos, el chofer del ómnibus les pidió que abonaran el boleto y lo agredieron
RADA, FANÁTICO AURINEGRO

Familia de Rada donó a Peñarol la camiseta que le regaló Néstor Gonçalves y el domingo asistirán al homenaje antes del clásico
BARRIO PUESTA DEL SOL

Recibieron una vivienda este sábado y tras 40 años de relación, Félix le pidió matrimonio a Mari
TRANSPORTE

Presentaron primeros taxis sin mampara en Montevideo, y su uso será opcional para conductores y pasajeros
ÚLTIMO ADIÓS AL NEGRO RADA

Emotiva despedida a Ruben Rada en el Cementerio del Norte con familia, amigos y público que acompañó el cortejo fúnebre

Te puede interesar

Domingo de clásico: el operativo de seguridad por el partido entre Peñarol y Nacional en el Campeón del Siglo
600 policías

Domingo de clásico: el operativo de seguridad por el partido entre Peñarol y Nacional en el Campeón del Siglo
Todos tenemos que volver a nuestros hogares, el pedido de los trabajadores de ómnibus en la previa al clásico del domingo video
DOMINGO DE CLÁSICO

"Todos tenemos que volver a nuestros hogares", el pedido de los trabajadores de ómnibus en la previa al clásico del domingo
Fue imputado por encubrimiento el tercer detenido por el asalto al Banco República de Pando video
AUDIENCIA JUDICIAL EN PANDO

Fue imputado por encubrimiento el tercer detenido por el asalto al Banco República de Pando

Dejá tu comentario