PRIMERA INTERPELACIÓN DE ERA ORSI

Senado interpela a Fratti por compra de María Dolores; para el FA es una interpelación "profundamente ideológica"

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, será el interpelante. La oposición cuestiona la adquisición por parte de Colonización de una estancia de 4.400 hectáreas en Florida para instalar una colonia de lechería.

El Senado interpelará este miércoles desde las 11 de mañana al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, por la compra de la estancia María Dolores de 4.400 hectáreas en Florida por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) por 32,5 millones de dólares. El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, será el interpelante.

Lema consideró que el proceso de compra de María Dolores fue "apresurado" y "desprolijo", y que culminará con una inversión de unos 50 millones de dólares para beneficiar a 16 familias de productores lecheros. El nacionalista apuntó a "contradicciones" del gobierno al beneficiar a productores con María Dolores y perjudicar a muchos más con la construcción de la represa de Casupá.

En tanto, la senadora del Frente Amplio, Bettiana Díaz, anticipó que será una interpelación "profundamente ideológica" en torno al rol de Colonización desde su creación en 1948. La legisladora apuntó a un proceso de desfinanciamiento del instituto durante el gobierno anterior. "Entendemos que no es únicamente la compra lo que se cuestiona", afirmó.

BETTIANA INTERPELACIÓN

