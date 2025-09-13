RECIBÍ EL NEWSLETTER
LIGA AUF URUGUAY

Liverpool y Peñarol empataron 2-2 en Belvedere por la fecha 7 del Torneo Clausura

Méndez abrió la cuenta para los aurinegros a los 15', Acosta lo empató a los 19' y Hernández a los 35' puso en ventaja a los locales. En el complemento, Olivera puso la igualdad y Hernández anotó su segundo tanto, pero fue invalidado por el VAR.

Liverpool y Peñarol empataron 2-2 el partido disputado este sábado en el Estadio Belvedere por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguay.

Con un gol de cabeza de Kevin Méndez, a los 15 minutos del primer tiempo, los aurinegros se pusieron en ventaja. El autor del tanto recibió tarjeta amarilla.

El empate de los locatarios llegó minutos después, a los 19, por intermedio de Lucas Acosta. Luego, Abel Hernández dio vuelta el partido con un gol a los 35 minutos del primer tiempo.

Se fueron al descanso y Liverpool ganaba 2-1 el partido. A los 26 minutos del complemento, Maximiliano Olivera puso la igualdad. Luego, a los 40 minutos, Hernández volvió a anotar, pero el gol fue revisado por el VAR y anulado por posición adelantada.

Liverpool 2: Carlos Lentinelly, Kevin Amaro, Martín Rea, Enzo Castillo, Francisco Bregante, Lucas Acosta, Martín Rabuñal, Gonzalo Nápoli, Manuel Castro, Abel Hernández y Nicolás Vallejo. DT. Joaquín Papa.

Peñarol 2: Brayan Cortés, Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Jesús Trindade, Eric Remedi, Ignacio Sosa, Leonardo Fernández, Diego García y Maximiliano Silvera. DT. Diego Aguirre.

Fotos: Dante Fernández / FocoUy

