Hincha de la Selección Uruguaya irá al Mundial disfrazado de un mate personalizado

Gonzalo Estévez es un hincha que resolvió ir disfrazado de mate al Mundial 2026 para alentar a la Selección Uruguaya.

"Todos dicen que hay poco ambiente de Mundial, como que no se está viviendo. Nosotros lo vivimos como una fiesta, como una tradición, y cada año viendo qué podemos hacer característico, diferente, para llevar algo distinto", indicó en diálogo Subrayado.

Estévez es parte de un grupo de hinchas que acompaña hace 16 años a la Selección Uruguaya al Mundial.

"Empezamos con la ida a Sudáfrica y siempre buscando caracterizarnos con algo. En aquel momento éramos siete amigos, cada uno con una remera celeste con letras negras, formamos la palabra Uruguay. Después en las olimpíadas de Londres éramos seis, entonces buscar una palabra y fue Suárez, que estaba jugando allá y con el evento que había tenido. Para el Mundial de Brasil éramos 10. Fuimos con hijos, una experiencia espectacular. Formamos maracanazo. Después llegó Rusia y no solo formamos Uruguay de vuelta, sino que nos convertimos en los alumnos del maestro. Fuimos con las túnicas, las moñas", detalló.

Este año, por temas de agenda, van dos. Llevarán trajes celestes y él se vestirá de mate.

"Es realmente disfrutar de algo que nos apasiona que es el fútbol, pero desde un lugar diferente. Desde la fiesta que implica poder juntar a tantas naciones, tantos países, tantas culturas diferentes, en algo que nos une a todos que es el fútbol", dijo.