Orsi destacó "respuestas rápidas" ante el temporal y anunció reunión preparatoria ante la llegada de El Niño

El presidente Yamandú Orsi destacó este viernes la respuesta de las instituciones ante el temporal que afectó a varias zonas del país en las últimas horas y anunció una reunión para comenzar a preparar al país frente a la llegada del fenómeno de El Niño, previsto para los próximos meses.

Según supo Subrayado, el encuentro será este viernes a las 11:00 en Torre Ejecutiva y estará encabezado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Participarán ministros y autoridades del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). Orsi no asistirá porque viajó, como tenía previsto, a Rivera para participar en la inauguración de un CTI neonatal.

El director del Sistema Nacional de Emergencias Leando Palomeque dio cuenta de las consecuencias del temporal en la costa sureste con vientos muy fuerte, y explicó por qué la alerta roja que decretó el gobierno difería de la advertencia naranja publicada por Meteorología.

Seguí leyendo "Cuanto menos opine, mejor", dijo Orsi sobre la crisis entre Milei y Lula; "creo que el papa puede dar una mano"

Palomeque también se refirió a los efectos de las lluvias acumuladas en los últimos días y las personas evacuadas por crecidas de ríos y arroyos:

La reunión por El Niño

"Hoy está prevista una reunión para prepararnos por el fenómeno del Niño, que no es esto; lo principal vendrá a partir de setiembre. En América nos golpea muy fuerte", afirmó Orsi en conferencia de prensa.

Orsi explicó que el objetivo es "prepararnos bien por lo que se nos viene a partir de setiembre, con mucho caudal de agua", y recordó que se trata de "un fenómeno que cada tantos años nos golpea".

Además, señaló que la reunión permitirá evaluar los recursos disponibles y fortalecer la planificación. "Esto será conversar sobre los recursos. Habrá reunión con los ministros y el Sinae. La clave está en la coordinación interinstitucional", sostuvo.

Al referirse al temporal que afectó al país entre el jueves y este viernes, Orsi valoró: "Las respuestas fueron rápidas, con las intendencias y las instituciones. No solo fue en la faja costera, sino también en el norte del país, desde el litoral hasta Rivera".

Agregó que, además de atender las consecuencias inmediatas del temporal, "hay otras respuestas que debemos instrumentar desde hoy, por ejemplo en temas de vivienda".

También destacó que el fenómeno no provocó más víctimas fatales. "Más allá de que un compatriota tuvo la desgracia de recibir una descarga eléctrica, no hemos lamentado otras víctimas", afirmó.

Orsi insistió en que el país debe anticiparse a los efectos de El Niño y reforzar la coordinación entre los distintos organismos para afrontar un escenario que, según advirtió, traerá un importante aumento de las precipitaciones a partir de setiembre.