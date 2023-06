Hija de encargado de Ta-Ta asesinado criticó al ministro Heber y pidió información sobre la investigación

Giuliana Demestoy comenzó la carta en su red social recordando a su padre. “Prometo recordarte siempre con las mejores sonrisas porque no había padre más ejemplar que vos, el amor que me diste y que me enseñaste a brindar va a vivir por siempre dentro de mi. Estos días leí tantas publicaciones sobre lo que te pasó que algunas hasta me dan horror, a veces siento que hablan con tanta frialdad que me da impotencia, mi consuelo es pensar que la gente simplemente hace su trabajo y no saben lo que es pasar por esto”.