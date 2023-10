Hicieron un agujero en el techo, una escalera de cuerdas y cortaron cámaras para robar una joyería

“No me saltó la alarma, no me llegó al celular, nada. Cortaron todos los cables, las cámaras también. Hicieron un buraco en el techo, cortaron chapa, todo. Se tomaron totalmente su tiempo. Aparte arriba del techo quedaron herramientas, botellas de cerveza y después traían unas cajas de pulpa de tomate que no sé para qué”, contó la dueña de la joyería.