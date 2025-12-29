Herou sobre recolección del 31 y 1º: "Trabajamos y mucho, pero además pedimos a la población que se involucre"

La recolección de residuos se reorganiza tras el paro del 22 al 23 de diciembre y la sobrecarga en Navidad, informó el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herou .

"Tuvimos en esos días algunas dificultades que no estaban previstas, pero generamos un gran despliegue que hasta ahora sigue trabajando y lo que estamos haciendo ahora de cara al 31, 1 y después Reyes, es evaluando lo que sucedió", indicó Herou.

"El escenario es otro pero esto es trabajo. Acá hay que trabajar mucho, desplegar muchos recursos, evaluar, controlar y asegurarnos que los recursos que se despliegan funcionan de la mejor manera", agregó.

Las autoridades piden colaboración ciudadana ante la suspensión del servicio el 31 de diciembre y el 1 de enero.

"El 1º no hay servicios. Acá, el pedido a la población, que ya desde el 31 en la tarde en adelante no saque los residuos. Sí los puede volver a pasar a partir del 1º de noche o del 2, que es cuando se reincorporan las tareas. Sí vamos a tener en las calles mucho recursos del programa Zona Limpia, que es el que atiende el entorno de los contenedores, los pequeños basurales", explicó Herou.

"Trabajamos y mucho, que es lo que debemos hacer, pero además pedimos a la población que se involucre, que sea parte del cuidado", añadió.