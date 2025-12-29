RECIBÍ EL NEWSLETTER
DIRECTOR DE AMBIENTE

Herou sobre recolección del 31 y 1º: "Trabajamos y mucho, pero además pedimos a la población que se involucre"

"Acá, el pedido a la población, que ya desde el 31 en la tarde en adelante no saque los residuos. Sí los puede volver a pasar a partir del 1º de noche o del 2", detalló.

herou-limpieza-año-nuevo

La recolección de residuos se reorganiza tras el paro del 22 al 23 de diciembre y la sobrecarga en Navidad, informó el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herou.

"Tuvimos en esos días algunas dificultades que no estaban previstas, pero generamos un gran despliegue que hasta ahora sigue trabajando y lo que estamos haciendo ahora de cara al 31, 1 y después Reyes, es evaluando lo que sucedió", indicó Herou.

"El escenario es otro pero esto es trabajo. Acá hay que trabajar mucho, desplegar muchos recursos, evaluar, controlar y asegurarnos que los recursos que se despliegan funcionan de la mejor manera", agregó.

para director de desarrollo ambiental es muy bueno proceso de reinstalar papeleras; estan colocando en 8 de octubre
Para director de Desarrollo Ambiental es "muy bueno" proceso de reinstalar papeleras; están colocando en 8 de Octubre

Las autoridades piden colaboración ciudadana ante la suspensión del servicio el 31 de diciembre y el 1 de enero.

"El 1º no hay servicios. Acá, el pedido a la población, que ya desde el 31 en la tarde en adelante no saque los residuos. Sí los puede volver a pasar a partir del 1º de noche o del 2, que es cuando se reincorporan las tareas. Sí vamos a tener en las calles mucho recursos del programa Zona Limpia, que es el que atiende el entorno de los contenedores, los pequeños basurales", explicó Herou.

"Trabajamos y mucho, que es lo que debemos hacer, pero además pedimos a la población que se involucre, que sea parte del cuidado", añadió.

